Boskamp maakt Standard met grond gelijk: "Afgrijselijk", bestuur Standard neemt besluit over toekomst Jankovic

"Ze hebben in de tweede helft misschien wel wat kansjes gehad, maar het is afgrijselijk om naar hun voetbal te kijken. Zoiets kan je je niet voorstellen", aldus Boskamp in Stadion in erg duidelijk bewoordingen.

"Benson maakt dan wel een wereldgoal, maar er zit helemaal geen bezieling in Standard. Ze komen op achterstand, maar het voetballend vermogen dat ze toen aan de dag legden ... verschrikkelijk. Tegen Moeskroen was het ook al een lachertje en het is al maanden bezig."

Zelfs Jan Ceulemans was kritisch: "Zoveel slechte centers? Als we ze allemaal laten zien, dan zitten we hier om middernacht nog. Onvoorstelbaar voor een ploeg als Standard."

Het bestuur van de Luikenaars heeft ondertussen ook een statement gemaakt. Wat er ook nog zal gebeuren de komende weken, Jankovic zal sowieso het seizoen uitdoen.