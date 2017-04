Club uit 1B heeft zowaar een akkoord met... een Duitse topclub

Baatzsch heeft al aangekondigd dat er voor volgend seizoen nog versterkingen zullen volgen en dat hij de club wil laten groeien op alle niveau's. "We werken in alle sectors om de kwaliteit bij Union te verbeteren. we wachten op ons stadion, Union groeit niet enkel op het veld, maar ook in de coulissen", aldus de Duitser.

Veel talenten nog niet klaar voor BundesligaDeel deze quote: En Baatzsch voegde er direct iets aan toe. "Er is een club uit de top zes van de Bundesliga die wil samenwerken met ons. Zoals veel ploegen stoppen ze op het einde van het seizoen met hun U23 omdat er geen kampioenschap meer zal zijn voor hen. En er zijn heel wat talenten die niet klaar zijn voor de Bundesliga, maar die bijna rijp zijn." "Dus moet je ergens een opleidingsclub vinden, zoals in België. Tijdens de maand april willen ze onze installaties komen bekijken en matchen bijwonen. We hebben trouwens al een pre-akkoord met hen..." De top zes in Duitsland momenteel: Bayern, Leipzig, Hoffenheim, Dortmund Hertha Berlin enCologne.