Racing Genk zet ambities voor play-off 2 kracht bij: "Kunnen elke tegenstander aan"

"We konden niet beter beginnen. We hebben gescoord, veel kansen gecreëerd en gewonnen", aldus een tevreden Leandro Trossard. "Lokeren speelde heel compact en het was moeilijk om de gaatjes te vinden. Maar de goal net voor de rust was ideaal. Zo kregen we na de pauze meer ruimte en hebben we het kunnen uitspelen."

De bezoekers uit het Waasland kregen nauwelijks een kans bij elkaar gevoetbald. "Lokeren kwam hier niet voor de drie punten. Wij hebben het gewoon goed uitgespeeld. Ik denk dat wij vandaag getoond hebben dat we play-off 2 willen winnen om dat Europese ticket te bemachtigen."

Nu wachten er drie uitwedstrijden op rij voor de Limburgers. Maar die duels ziet Trossard met vertrouwen tegemoet. "We moeten de lijn doortrekken. Met het voetbal dat we spelen, moeten we ook daar resultaten kunnen halen. Als we ons eigen spel spelen, kunnen we elke tegenstander aan", besluit de winger.