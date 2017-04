Op dit uur mag het wat meer zijn: ook hierom zijn we blij met Union in play-off 2

door Aernout Van Lindt

door

'Pitspoezen' van Union mogen er zeker wezen, ook vriendin van Gertjan Martens Sherelle De Jong is een troef

Union in play-off 2? We waren niet meteen waanzinnig enthousiast toen we het op ons bord kregen. Maar na een thuismatch in het Koning Boudewijnstadion zijn we helemaal mee in het verhaal. Genoeg pluspunten in het stadion!