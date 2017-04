Reviewcommissie roept twee spelers op ... eentje zagen we Ã©cht niet aankomen!

Elke week gaan we op zoek naar fases die door de Reviewcommissie kunnen worden bekeken. Die vergelijken we dan steeds met wat de Reviewcommissie uit zijn hoed tovert.

De Reviewcommissie heeft ondertussen zijn oordeel geveld en beslist om Poulain van Club Brugge op te roepen voor zijn tackle op Dejaegere. Verder moet ook Casagolda van OH Leuven voor de commissie verschijnen.

De Reviewcommissie beslist om spelers Poulain (@ClubBrugge) en Casagolda (@ohl_official) te laten vervolgen door het Bondsparket. — Thibault De Gendt (@thibaultdegendt) 3 april 2017

Onze mening was als volgt:

Benoit Poulain

De meeste duidelijke zaak van het afgelopen weekend? Club-verdediger Benoit Poulain kwam met twee voeten vooruit ingevlogen op Brecht Dejaegere. Die springt gelukkig, anders was hij nu mogelijk weken buiten strijd. Vele analisten waren het erover eens: rode kaart, simpel. Benieuwd wat de commissie hier mee doet.

Coulibaly & Kalu

Al liet ook AA Gent zich allerminst onbetuigd. In de fase na de fout van Poulain gingen de poppen aan het dansen, Coulibaly greep hierbij Lex Immers letterlijk naar de keel. Dat staat erg duidelijk op beeld en is een actie die ook niet door de beugel kan.

Mogelijk kiest de Reviewcommissie ervoor om ook Gentenaars op te roepen. Ook Kalu - die geel kreeg voor een veel te laat inkomen met de kop aan het adres van een bloedende De Bock - moet dan vrezen.

Kara Mbodj

Vrijdagavond aan de Gaverbeek waren er ook enkele zaken op het randje, bij monde van Leye en Nuytinck, maar Kara Mbodj ging sowieso de schreef over. Hij kon Gueye verdedigend niet aan en ging dan maar door op diens knie na een trap in de vijandige zestien. Benieuwd of de commissie daar iets mee gaat doen.

En dan ook nog?

In play-off 2 verschillende makke partijen, waar de Reviewcommissie meer dan waarschijnlijk niet moet tussenkomen. Toch ook hier wel enkele opstootje. Bjelica tekende zo bijvoorbeeld nog voor een slagje aan het adres van Aguemon en misschien zijn er ons elders nog wel wat zaken niet opgevallen - u kan ons in de poll dan ook een handje helpen ...