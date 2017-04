Daarom schat Van Holsbeeck bondscoach Martinez - die niet naar Anderlecht kwam - zo hoog in: "Ik heb nog altijd die sms..."

Martinez legde het aanbod van Anderlecht naast zich neer, maar op een propere manier. "Ik heb nog altijd de sms die Roberto Martinez naar mijnheer Van Damme en mijzelf gestuurd heeft om uit te leggen waarom hij niet naar Anderlecht wilde komen", vertelt Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck in Sport/Voetbalmagazine.

Mehdi Bayat, die mee de lijnen uittekent bij de KBVB, zat eveneens rond de tafel met Martinez. "Enkele dagen later belde Mehdi mij op om me te vragen wat ik van Martinez dacht", gaat Van Holsbeeck voort. "Ik heb hem geantwoord dat hij wat mij betreft van een hoog niveau is, zowel op sportief als communicatief vlak."

En dus werd Martinez niet de T1 van Anderlecht (Waarom leest u HIER nog eens), maar wel Belgische bondscoach.