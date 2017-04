"Mongolendriehoeken op de Heizel" en "Duidelijke favoriet voor de titel"

De voorbije dagen werd er veel gevoetbal in de play-offs en daarover gingen wij live in onze eerste analyse na de wedstrijd. We hadden het over onze titelfavorieten - "Anderlecht lijkt nu echt wel dé favoriet van het moment door hun belangrijke uitzege" - en over veel andere zaken.

Zo hadden we het ook over de driehoekjes van de sterke spelers van Union tegen KV Mechelen. "Maar tegen Mechelen kon iedereen driehoekjes doen afgelopen weekend", aldus onze analisten van dienst. "Mongolendriehoekjes dus? Zover willen we het ook niet drijven." Hilariteit in de studio.

Wil u zelf ook alle antwoorden op uw en andere vragen nog eens nalezen en bekijken? Dan kan u terecht in onze FB-live. Opgelet: het laden van de video kan enkele seconden duren.