Speelt AC Milan goudklompje kwijt? 'Deze drie Engelse topclubs maken jacht op piepjonge Donnarumma'

Zo meldt The Daily Mirror dat Manchester United, Chelsea en Manchester City de verrichtingen van Donnarumma nauwlettend in de gaten houden. Bij de drie Engelse topclubs staat de nog steeds maar 18-jarige goalie hoog op het verlanglijstje.

Ondanks zijn jeugdige leeftijd staat Donnarumma al sinds het begin van vorig seizoen onder de lat bij AC Milan. De Italiaanse sluitpost maakte al meermaals indruk en kenners voorspellen hem dan ook een grote toekomst. In de Serie A of elders? Dat zal in de komende jaren moeten blijken.