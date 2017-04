Anderlecht wint van Gent, Standard en Club doen ook mee: spannendste beloftencompetitie in jaren

Gent trad aan met - hoe kan het ook anders met een A-kern van meer dan 30 spelers - heel wat spelers met ervaring: Rob Schoofs, Birger Verstraete, Davidzada, Rabiu, Bjedov... Anderlecht had hen echter al in een sterkere opstelling geklopt tijdens de reguliere competitie.

En ook nu viel het dubbeltje naar de kant van paars-wit. Het werd een evenwichtige wedstrijd met weinig kansen, maar de bezoekers verzilverden wel een scherpe counter. Sieben Dewaele schoot eerst nog op doelman Thoelen, maar in de rebound was aanvaller Kule Mbombo goed gevolgd: 0-1.

Kule scoort, maar mist ook

De Congolese spits moest bij afwezigheid van Jorn Vancamp de aanval dragen en is in staat om de meest onbegrijpelijke missers te laten noteren, maar deze werkte hij goed af. In de slotfase maakte invaller Milan Corryn, één van de grote beloftes, er nog 0-2 van.

Met nog vier matchen te gaan zijn er nog vier titelpretendenten. Club Brugge heeft immers nog drie matchen te goed en kan virtueel zelfs aan de leiding komen. Standard won van STVV en blijft dus - voorlopig? - leider.