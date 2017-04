Weiler laat 15-jarige opdraven op training

Anderlecht-Online wist dat Maxime Delanghe de training bij de A-ploeg mocht afwerken. De 15-jarige doelman is jeugdinternational bij de U17 en viert volgende maand zijn zestiende verjaardag. Delanghe wordt als groot talent gezien. Ze haalden hem weg bij Pepingen.

Dat Delanghe mocht meetrainen was omdat Weiler een derde doelman nodig had. Mile Svilar en Liam Bossin speelden 's avonds met de beloften en dus was Delanghe de logische keuze.