Simeone botst af toe met Rode Duivel, maar de coach zou hem onmogelijk kunnen missen

Het is allemaal wel goed bedoeld, de coach klonk in de Spaanse pers zelf heel enthousiast over Carrasco. "Sinds zijn komst naar Atlético heeft hij enorme vooruitgang geboekt. Zij het nu op het vlak van goals maken, assists geven, continuïteit, recuperatie... Hij heeft serieuze stappen vooruit gezet en het is ook nodig om spelers te hebben met andere talenten dan hun ploegmaats. Yannick heeft snelheid, is sterk één-tegen-één, beschikt over een goed afstandsschot," ging Simeone door.

"Hopelijk kan hij de lijn doortrekken, want hij is heel belangrijk voor ons en hopelijk draagt hij verder bij tot een goed seizoen voor de club," zei de Argentijn nog. Atlético Madrid staat op de derde plaats, onder meer dankzij 8 goals en 4 assists van Carrasco. Ook in de Champions vond hij twee keer het net. Dinsdagavond spelen ze een competitieduel tegen Real Sociedad.