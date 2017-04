De held van Deurne Noord kreeg bijzonder goed nieuws: "En we praten over een langere samenwerking"

In het contract van de middenvelder stond een optie voor een extra seizoen en die werd vandaag gelicht. "Bovendien zitten we binnenkort samen om een eventuele verdere samenwerking te bespreken", zegt hij bij Proximus 11. "Na de moeilijke periode bij onder andere Turnhout en Heist ben ik bijzonder fier dat ik met dit Antwerp kan promoveren naar 1A."

"Ik heb er een aantal wedstrijden van mogen proeven met Lierse en ben overtuigd dat ik het niveau aan kan. Mits een aantal gerichte versterkingen kunnen we echt wel iets klaar maken in de Jupiler Pro League", meent hij.

In afwachting van het nieuwe seizoen is het een lange aanloop met redelijk wat oefenmatchen. "Niet eenvoudig, maar we doen ons best. We hebben allemaal testen gedaan om op een aantal minpunten te kunnen werken. De tijd die we nu hebben wordt dus zeker en vast nuttig gebruikt."