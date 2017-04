Club Brugge zoekt aanvaller? Toch maar eens in eigen rangen gaan kijken, want na gisteren zit deze aan 37 (!)

door Johan Walckiers

Fran Brodic scoorde gisteren weeral twee doelpunten bij de Brugse beloften

Ze zoeken bij Club Brugge iemand om zaterdag in de aanval te zetten. Misschien moeten ze toch wel eens in de beloftenploeg gaan kijken, want daar loopt niet één, maar twee beloftevolle spitsen rond.