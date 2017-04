AA Gent is de anderen te snel af en maakt van Vanhaezebrouck de bestbetaalde trainer van BelgiÃ«

AA Gent is de anderen te snel af en maakt van Vanhaezebrouck de bestbetaalde trainer van België

door Redactie



Hein Vanhaezebrouck gaat zijn contract verlengen tot 2019

Ivan De Witte zei zondag al dat hij 90 procent zeker was dat Hein Vanhaezebrouck volgend seizoen nog trainer is bij AA Gent. En twee dagen later is het al bijna zover. Vanhaezebrouck gaat nog meer sportieve invloed krijgen.