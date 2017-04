Liverpool-aanvaller out voor de rest van het seizoen, kans voor Origi?

Mané blesseerde zich tegen Everton aan de knie. Zondag ging Mané al onder de scan, maar de zwelling aan zijn knie was nog te groot om een definitieve conclusie te trekken. Nu wordt er gevreesd voor een kruisbandblessure en een eventuele operatie. In dat geval zou de Senegalees sowieso out zijn voor de rest van het seizoen.

Mané out, Origi in

'De een zijn dood is de ander zijn brood,' moet Origi toch wel stiekem denken nu de grootste concurrent op zijn positie uitvalt. Hij toonde zich zaterdag al door bijna meteen na zijn invalbeurt de beslissende 3-1 te scoren. Liverpool speelt nog volop voor een plaats in de top vier (goed voor Champions League) en in die strijd zal Origi zich maar al te graag willen tonen