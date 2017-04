Mediagroep pakt uit met transfer Ibrahimovic naar...

Ibrahimovic zou naar LA Galaxy verhuizen, meldt FOX Deportes. Ibrahimovic zou er zelfs al een akkoord getekend hebben, maar de zender laat wel weten dat het niet duidelijk is of het al voor komende zomer zal zijn. Ibrahimovic had een contract van één seizoen bij Manchester United en tot nu toe is er nog geen duidelijkheid over zijn toekomst.

United wil uiteraard langer door met zijn topschutter, maar de Zweed is tot nu toe niet ingegaan op hun uitnodigingen om zijn contract te verlengen. Het zou dus mogelijk zijn dat hij nog één seizoen blijft om daarna naar de MLS te trekken.