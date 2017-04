Zomertransfer op de helling: Anderlecht wil Belgisch toptalent ineens niet meer zo graag binnenhalen

De voorbije weken, en ook al in de wintermercato in januari, werd er gezegd dat Zakaria Bakkali naar Anderlecht zou komen. De talentvolle flankaanvaller zit niet lekker in zijn vel in Valencia en het zou voor beide partijen een erg goeie deal zijn. Maar Anderlecht is plots niet meer overuigd.

Het Spaanse Superdeporte stelt dat het karakter en de reputatie van Bakkali een struikelblok vormen. Ze verwezen naar Herman Van Holsbeeck die zei dat de club veel strenger zou zijn voor spelers die al eens buiten de lijnen durven lopen. Ook wil René Weiler altijd 100% inzet op training en dat is in het verleden van Bakkali niet altijd zo gebleken.