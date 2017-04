Anderlecht toont interesse, maar is deze sterkhouder van Belgische concurrent nog haalbaar? Moeilijk!

Als Dendoncker deze zomer andere oorden zou gaan opzoeken is Meïté met zijn fysiek en voetballend vermogen de ideale vervanger. Maar dan zal er wel serieus onderhandeld moeten worden. De middenvelder is nog eigendom van OSC Lille en daar zagen ze zijn ontwikkeling bij Zulte Waregem met handengewrijf gebeuren.

Als we afgaan op de cijfers van Transfermarkt is zijn waarde sinds juli 2016 meer dan verzevenvoudigd. Het zal niet precies zijn, maar het is wel een indicatie. Toen hij aankwam bij de West-Vlamingen stond zijn transferwaarde op 900.000 euro. In oktober was dat al twee miljoen, in januari vijf en nu staat hij op geschatte waarde 7 miljoen!

Veel geld voor verdedigend ingestelde speler

Niet dat Anderlecht dat komende zomer - zeker als het Champions League haalt - niet kan betalen, maar het is veel geld voor een verdedigende middenvelder. Paars-wit haalt het grote geld meestal boven voor aanvallend beslissende spelers.