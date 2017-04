Coosemans over idolen: "Neuer is de beste, maar het meest van al kijk ik op naar..."

“Er zijn verschillende keepers waar ik naar opkijk”, vertelt Coosemans aan Voetbalkrant.com. “Persoonlijk vind ik Manuel Neuer (FC Bayern München, nvdr.) de beste ter wereld. Maar het meest van al kijk ik op naar Gianluigi Buffon van Juventus. In mijn jeugd vond ik het al een topdoelman. Als je ziet wat hij op zijn leeftijd (39, nvdr.) nog steeds presteert… Dat is ongelofelijk.”

“Hoe ouder Buffon wordt, hoe beter hij het doet. Zo lijkt het wel”, gaat Coosemans verder. “Hij speelt al jaren aan de top. In de Champions League is hij altijd van de partij, hij speelde met Italië grote toernooien en slaagde er altijd in om met de druk om te kunnen. Ik kan alleen maar mijn hoed af doen voor zijn carrière.”

Kalinic en co

Ook in België zijn er enkele goeie doelmannen aan het werk. “Tijdens de wintermercato kreeg onze competitie nog een kwaliteitsinjectie op het gebied van doelmannen. Kalinic van Gent toonde meteen dat hij goed is, Mathew Ryan – eveneens een goeie keeper – is terug in België en voor het overige zijn er nog wel enkele sterke doelmannen in onze competitie.”