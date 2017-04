Leekens verklaart waarom het in Algerije niet boterde met Hanni

Leekens had Hanni niet eens in de voorselectie opgenomen en toen hij er dan toch bij was, bleef het bij enkele invalbeurten. Hij kreeg voor die keuze een hoop kritiek over zich, maar legt nu in Le Buteur uit waarom dat zo was.

"Het is een speler die in België actief is. In eerste instantie wou ik hem gewoon niet laten om te spelen omdat de mensen dan zouden zeggen: 'Dat is lieveling van Leekens'. Daarna zag ik op training dat hij aanzienlijk veel progressie had geboekt en besloot ik hem geleidelijk aan te brengen. Voor mij had hij bovendien ook niet veel gespeeld bij de nationale ploeg," stelde Mac The Knife.