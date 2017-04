Houdt Preud'homme het binnenkort voor bekeken bij Club Brugge? "De kans is dan misschien wel groter geworden, maar..."

Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert moesten vorig seizoen al alles uit de kast halen om de Luikenaar te overtuigen nog een jaartje bij Club Brugge te blijven. Het heeft er veel van weg dat Preud'homme nu wel aan zijn laatste wedstrijden als hoofdtrainer van blauw-zwart bezig is. In de kleedkamer zijn de spelers daar echter niet mee bezig.

“In de kleedkamer wordt daar heel weinig over gesproken. Het is geen thema bij de spelers. De kans is dan misschien wel wat groter geworden dat Preud’homme na het seizoen zal vertrekken, toch zijn we daar niet mee bezig", vertelt Vanaken in een gesprek met Voetbalkrant.com.

Vertrouwen in bestuur

“We zien wel wat er na het seizoen gebeurt. Het is goed mogelijk dat het er hier volgend jaar een beetje anders uitziet. Maar áls de coach mocht beslissen om het voor bekeken te houden, dan zal het bestuur wel een goede opvolger vinden", besluit de Limburger.