'Genk dreigt smaakmaker kwijt te spelen als het niet snel handelt'

Zo is het nog niet helemaal zeker dat Ruslan Malinovskyi ook volgend seizoen in het shirt van Genk zal spelen. De Oekraïner is nog steeds eigendom van Shakhtar Donetsk en Genk slaagde er nog niet in om de middenvelder definitief vast te leggen.

Het is dus goed mogelijk dat Albert Stuivenberg binnenkort één van zijn sterkhouders op het middenveld kwijtspeelt. Volgens de laatste geruchten zou Malinovskyi ondertussen op de radar van enkele ploegen uit de Bundesliga verschenen zijn. Zo zou Werder Bremen wel wat zien in een samenwerking met de speler.

Trabzonspor

Uit Turkije is er dan weer interesse van Trabzonspor. Als Genk Malinovskyi langer aan zich wil binden, zal het dan ook snel in actie moeten schieten. Na de jaarwisselling stond Malinovskyi al zestien keer in de basis bij Genk.