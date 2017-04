KV Mechelen maakt twee grote aanpassingen in transferbeleid

"Voortaan wil KV zijn sterkhouders weer sneller voor langere tijd vastleggen, zoals enkele jaren geleden. De contractverlenging van Mats Rits past in dat kader. Hij had nog een contract tot 2019, maar KV verlengde die overeenkomst dit voorjaar tot 2020." En de club zal ook meer investeren in de spelerskern, staat er te lezen in Sport/Voetbalmagazine.

"Ondanks de miljoenen die de uitgaande transfers opleverden, trok KV zelf zijn portefeuille nog nooit helemaal open op de transfermarkt. Enerzijds omdat de les van de vereffening nog fris in het achterhoofd zit, anderzijds omdat KV ook een stadionverbouwing financiert. Maar intussen telde de club voor de spelersgroep van dit seizoen wel zo’n 1,3 miljoen euro aan transfersommen neer. Een spotgoedkope kern, vindt de buitenwereld, maar voor KV is het een record."