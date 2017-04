Beerschot-Wilrijk heeft licentie, Antwerp nog niet ... En hoe zit het met de andere clubs? Club uit 1B kan al Europa in Ã©n drie eersteklassers nog geen licentie

Goed nieuws deze middag vanop het Kiel, waar Beerschot-Wilrijk zijn licentie heeft gehaald voor 1B. Daarmee staat niets nog een promotie in de weg - als ze die ook sportief weten te behalen uiteraard. Tot op heden heeft geen enkel andere ploeg uit de eerste amateurklasse een licentie voor 1B.

Lommel United heeft ondertussen via hun sociale media ook laten weten dat ze volgend jaar in 1B kunnen blijven spelen - als ze zich sportief weten te redden.

Europa in!

Ook Roeselare, Tubeke en Lierse slaagden in eerste zit en zonder problemen. Opmerkelijk: Lierse slaagde volgens Proximus zelfs meteen voor hun Europese licentie. Antwerp en Union van hun kant moesten duiding komen geven en weten ten vroegste volgende week of ze een licentie krijgen. Beide clubs maakten zich tot op heden geen zorgen.

Vanuit 1A is er alvast goed nieuws voor dertien clubs, die inmiddels ook hun licentie voor volgend seizoen hebben gekregen. Enkel over Kortrijk, Lokeren en Moeskroen werd nog geen beslissing genomen. Ook Westerlo heeft - in geval dat - een licentie voor 1A weten te bemachtigen.