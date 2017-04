'Speler Manchester United ligt op ramkoers met Mourinho en hoopt op overstap naar rechtstreekse concurrent'

Bovendien is niet alles peis en vree in de kleedkamer van Manchester United. Zo ligt Luke Shaw op ramkoers met trainer José Mourinho. The Special One verwacht veel en veel meer van de toptransfer die The Mancunians zomaar eventjes 39,5 miljoen euro heeft gekost.

Mourinho verwijt Shaw dat hij zijn job niet serieus genoeg neemt en dat hij er te vaak de kantjes van afloopt. Daar is Shaw het dan weer niet mee eens. De nog steeds maar 21-jarige vleugelverdediger wil na afloop van dit seizoen vertrekken en hoopt op een transfer naar Tottenham Hotspur, waar zijn ex-trainer Mauricio Pochettino aan het roer staat. Dat melden diverse Engelse media.