AA Gent moeit zich in de oorlog: "We laten niet meer over ons lopen"

Bij Gent hebben ze zelf een serieus jeugdproject op poten gezet en er zijn zelfs busjes die spelers van en naar bijvoorbeeld Anderlecht brengen. "Ze hebben jaren bij ons gepikt, nu pikken we terug”, zegt Michel Louwagie in Het Nieuwsblad. "We laten niet meer over ons heen lopen, ze moeten rekening houden met ons."

"In principe hebben we in groot-Gent met 400.000 inwoners genoeg potentieel, zeker omdat we met vijftien Gentse clubs een uniek piramidesysteem opgezet hebben – Elk Talent Telt – met AA Gent aan de top. We geven middelen, delen onze knowhow en de beste talenten stromen naar ons door."