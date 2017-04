Antwerp reageert op het nog niet krijgen van de licentie voor 1A

Het zijn volgens RAFC nog enkele details die geregeld moeten worden. "De commissie heeft ons verzekerd dat alle noodzakelijke betalingen in orde zijn en dat ook de continuïteit van de club verzekerd is", geeft voorzitter Jan Michel meer uitleg in HLN. "Wel werden enkele bijkomende vragen gesteld waarop we duidelijk geantwoord hebben."

"De commissie nam daarop ons dossier in beraad, maar we kijken met een heel positief gevoel uit naar de uitspraak op 12 april. Ik kan wel garanderen dat de bijkomende vragen niets te maken hadden met de schadeclaim van Eddy Wauters of met de patrimoniumoverdracht. Daaromtrent is er geen enkel probleem."