Club Brugge pakt uit met primeur voor BelgiÃ«: "Dit is uniek"

"Voor de eerste keer in België komt een club uit de Jupiler Pro League met een eigen Panini album in zijn Clubkleuren. Club Brugge doet dit ter ere van zijn 125-jarig bestaan. Panini is heel fier op de samenwerking en het resultaat. Het is zonder twijfel een uniek album dat elke Panini verzamelaar in zijn collectie moet hebben", aldus Virginie Peres-Vogels, Marketing&Communication Manager van Panini.

"Met 52 pagina’s en 272 stickers is het boek het perfecte geschenk voor iedere Club Fan. Over het ontbreken van enkele stickers moet je je ook geen zorgen maken, want alle stickers worden apart meegeleverd met het boek. Het is een eerbetoon aan 125 jaar Club Brugge, met het plezier van het kleven van Panini-stickers. Een echt collector’s item", klinkt het bij blauw-zwart.