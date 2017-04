Seizoen al lang gedaan: zÃ³ houden de spelers van Antwerp zich in stilte bezig

Er werd al een fotoshoot gehouden voor het jaarboek én werd er een Afrikaanse middag gehouden. Ondertussen spelen de concurrenten wel mee in play-off 2. “En Antwerp kan enkel toekijken”, aldus Dierckx in Gazet van Antwerpen.

“Het is duidelijk dat de ploegen uit 1B hun stempel kunnen drukken, wat mij ook niet verwondert. Maar uiteindelijk hoor je mij niet klagen: kiezen tussen Play-off 2 of straks spelen in eerste klasse, dan weet je het wel.”

Dat Union en co. het zo goed doe, zegt vooral iets over de eersteklassers -Wim De Decker Deel deze quote: