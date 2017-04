VIDEO: Schitterende oproep van Beerschot-icoon: "'t Moet hier eivol zitten" en "Die mannen deden niet mee"

In zijn eigen stijl heeft de man die al het langst op Het Kiel rondloopt een oproep gedaan naar de fans toe. "We zijn al kampioen, da 's dus al in orde", aldus Vanhout. "Zoveel punten los, die mannen deden niet mee. Jongens, jongens... Maar nu moeten we nog de titel pakken."

"We gaan al over, maar ik hoop dat de supporters massaal komen. Het moet hier zo vol als een ei zitten die vijf laatste matchen. Ze moeten komen! Als we al die matchen nog winnen, zitten we aan 80 punten, een record. Ik zie ule gère, maar nu moete gijle mij gère zien. We moeten die titel hebben."