Liverpool heeft een zwaar probleem in zijn jeugdwerking nadat de club dit probeerde bij een jongen van 11

Liverpool werd veroordeeld tot het betalen van 100.000 pond, maar dat is nog niet het ergste. Gedurende twee jaar mag de club geen jeugdspelers meer aantrekken. Want, zo staat in de reglementen, een club mag geen speler overtuigen door hem of iemand van zijn entourage direct of indirect een voordeel of een betaling te geven, cash of in natura.

De club van Simon Mignolet en Divock Origi heeft zo geprobeerd een jongen van elf naar de jeugdopleiding te lokken. Ze boden de ouders aan om zijn schoolkosten te betalen. Stoke City, waar het jongetje actief was, diende daarop klacht in.