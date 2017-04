'Manchester United heeft al andere wereldster op het oog indien Ibrahimovic vertrekt'

Ibrahimovic is nog niet echt bezig - zegt hij zelf - met zijn nieuw contract. Dat betekent dat de 35-jarige Zweed nog geen uitsluitsel gegeven heeft over een extra jaar Engeland. Al zal hij natuurlijk graag ook in Engeland de titel pakken, zoals hij in elk ander land deed waar hij speelde.

Maar United zou volgens Don Ballon, de Spaanse transferexpert, al een vervanger op het oog hebben. Daarvoor zullen ze wel de portefeuille moeten bovenhalen, want het gaat om niemand minder dan Robert Lewandowski. Die is met 24 doelpunten in 26 matchen tweede in de topschuttersstand in de Bundesliga. En Bayern München zal hem uiteraard niet graag zien vertrekken.