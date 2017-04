Lokeren heeft door UEFA zijn licentie voor volgend seizoen nog niet te pakken

Volgens Lokeren heeft het veel te maken met de structurele veranderingen binnen de club: "Elk jaar worden de licentiedossiers van de profclubs rond deze tijd aan een grondig onderzoek onderworpen. De meeste clubs kregen vandaag de bevestiging dat hun dossier voldoet aan de eisen. Sporting Lokeren is daar vooralsnog niet bij."

"Zoals genoegzaam bekend wordt Sporting Lokeren op dit momenteel omgevormd van vzw naar nv. De UEFA moet hiervoor zijn goedkeuring schriftelijk aan de club overmaken. Die schriftelijke bevestiging is voorlopig nog niet in het bezit van de club en kon dus niet worden toegevoegd aan het dossier. Eens het document aan de club is overgemaakt, is ook ons licentiedossier in orde. Verwacht wordt dat dit eerstdaags het geval zal zijn."