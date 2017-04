Basisspeler van blauw-zwart geeft toe: "Ik was als kind al fan van Club Brugge. Ik dacht dat het bij een droom zou blijven. Niet, dus"

Inmiddels is Simons 40 en speelt hij nog steeds aan de top, en dat bij zijn favoriete ploeg Club Brugge. “Ik was als kind al fan van Club Brugge, maar omdat ik er in de jeugdreeksen niet bovenuit stak, zou dat dus wellicht een droom blijven. Niet, dus”, zegt Simons in Fan.

De kapitein van Club heeft overigens nog een fijne anekdote in petto: “Ik herinner me een uitstap met de klas in de richting Sportwetenschappen. Het was de bedoeling dat we in Brugge de laatste minuten van de training zouden gaan bekijken. Dat was het ideale excuus om eindelijk op de foto te gaan met mijn idool Franky Van der Elst. Toen we aankwamen, bleek dat de training afgelast was. Daar ging mijn kans.”