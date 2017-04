Vanhaezebrouck legt schuld bij Club Brugge: "Brecht zag voor tweede keer in Ã©Ã©n maand einde van zijn carriÃ¨re door zijn hoofd schieten"

Hij haalt het eerste opstootje, tussen Asare en Vormer na twee minuten, aan als voorbeeld. "Bij die fout was het toch wel opvallend dat Nana Asare, normaal de rustigste onder de kapiteins in de Jupiler Pro League, zo furieus reageerde."

Rustige Asare meteen furieus

"Niet omdat de fout zo zwaar was, maar omdat hij opnieuw voelde dat het de duidelijke intentie was van Club om met veelvuldige overtredingen ons voetbal eruit te halen en sommigen van ons te imponeren met fysiek spel. Club maakte in de eerste helft 14 overtredingen tegenover 6 van ons. Dat zegt veel over wie met welke intentie aan de aftrap kwam."

Nochtans legden sommigen de schuld bij de thuisploeg. "Ik kan dan ook moeilijk begrijpen dat wij door sommigen als de hoofdschuldige of zelfs als medeverantwoordelijke worden aangewezen.” Uiteraard is hij ook niet te spreken over de zware van Poulain op Dejaegere.

Als die terechte rode kaart was gevallen, hadden we wellicht een volledige tweede helft dominantie van Gent gehad -Hein Vanhaezebrouck

"Dat was uiteraard een cruciale fase, waar iedereen toch ietwat te licht over gaat. Je hebt de tweede helft gezien tot wat een man minder situatie kan leiden in een topwedstrijd. Welnu, als die terechte rode kaart was gevallen, hadden we wellicht een volledige tweede helft dominantie van Gent gehad in plaats van omgekeerd. Gelukkig konden we het nu over de eindstreep trekken." Dejaegere had geluk.

Maar kreeg wel geel onder de neus. "Dat vind ik eigenlijk nog ongelooflijker. Dezelfde sanctie als zijn agressor. Ook Brecht had een déjà vu. Hij zag voor de tweede keer in één maand tijd het einde van zijn carrière door zijn hoofd flitsen, na eerder al die tackle van Dele Alli in Wembley."

“Wie zegt dat hij nu zijn reputatie tegen had, weet echt niet waarover het gaat. Een vliegende tackle met twee benen samen, voeten vooruit en van de grond, heeft niets met de reputatie van de andere speler te maken", sloot Vanhaezebrouck af.