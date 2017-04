'Opbod rond Tielemans gaat verder, Italiaanse topclub wil 30(!) miljoen euro spenderen'

Anderlecht zelf droomt nog om Tielemans langer te houden. Een eventuele titel kan een grote rol spelen voor de onderhandelingspositie van Anderlecht. "Dat kan een verschil maken", vertelde voorzitter Roger Vanden Stock daarover al in Hoogvliegers. "Maar hoe beter de spelers zijn, hoe meer ze in de kijker staan in de rest van Europa."

30 miljoen!

Maar ondertussen zijn de geïnteresseerde clubs al lang niet meer op 1 hand te tellen en de minstens 20 miljoen euro die Anderlecht hoopt te vangen wordt ook geen enkel probleem. Tot op heden leken we in de buurt van de 25 miljoen euro te gaan landen, maar het zou nóg straffer kunnen.

Zo wil Milan de middenvelder er wel erg graag bij. En aangezien de club deze zomer een transferbudget van meer dan 100 miljoen euro zal vijmaken, zou het wel eens ... 30 miljoen euro willen uitgeven aan Tielemans. Dat staat alvast te lezen op Calciomercatoweb.