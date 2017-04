Meer dan 10.000 fans worden zondag verwacht voor de kampioenenviering van Antwerp

"We verwachten inderdaad een massale opkomst. Het wordt dan ook een uniek moment voor veel van onze jonge supporters. De laatste kampioenenviering op de Grote Markt dateert van 2000", aldus Thomas Slembrouck, woordvoerder van Antwerp FC. "We raden alle fans aan om zoveel mogelijk met de fiets of met het openbaar vervoer naar het centrum van Antwerpen te gaan."

Er wordt ook aangemaand om de club op een positieve manier te vertegenwoordigen. "Op de twee kampioenenwedstrijden tegen Roeselare hebben de Antwerp-supporters zich voorbeeldig gedragen. We verwachten dat dat zondag ook zo zal zijn."

Waar is dat feestje?!

Na het feest op 't Schoon Verdiep gaat het verder aan de Bosuil. "Daar staan eet- en drankkraampjes, kinderanimatie en een groot scherm zodat de wielerliefhebbers Parijs-Roubaix kunnen volgen." En er zijn ook optredens van de Sint-Andries MC's, dj Yves Deruyter en Tourist LeMC.

"Alles is gratis. We sluiten het feest af tegen 18u. Vanaf dan gaat de focus naar de eerste match van volgend seizoen," vertelde Slembrouck.