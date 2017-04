Gewonnen punt of er twee laten liggen? "Als je hier op voorsprong komt, win je altijd"

"Dit was gezien die 0-1 achterstand het hoogst haalbare", gaf Brecht Capon toe aan PlaySports. Maar Oostende had de netten al vroeger moeten laten trillen. "Eigenlijk moesten we in de eerste helft al op voorsprong komen. Net als in Charleroi waren niet efficiënt genoeg. Als je hier op voorsprong komt, win je altijd."

Nochtans is de offensieve weelde groot bij de Kustploeg. "Niemand doet dat met opzet. Het spel is goed, maar natuurlijk moet je ook kunnen scoren. Als je ons spel ziet én die kansen, is dit te weinig. " Het ging na de rust wel moeizaam. "We zijn nog goed gestart aan de tweede helft, maar daarna viel het stil en kwam die 0-1."