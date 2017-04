China voert financiÃ«le stop in: Geen Europese toppers meer en wat met overnames in BelgiÃ«?

De gigantische transfersommen om topspelers naar China te halen dienden om van het land een voetbalgrootmacht te maken. Maar er is niet genoeg succes geboekt met de wereldsterren en daardoor zal China deze tactiek niet meer verderzetten. Deze stop zou duren tot er een duidelijke vooruitgang is in het Chinese voetbal.

Wat met OHL?

In België zijn er meerdere clubs die openstaan voor investeerders uit China, vooral bij OH Leuven leek dat te gebeuren. Het is nog onduidelijk of die eventuele overname ook onder de tijdelijke financiële ‘stop’ valt.

Het gaat namelijk niet over àlle investeringen: buitenlands kapitaal kapitaal kan wel gebruikt worden, alleen het geld in China zelf zal voorlopig niet aangewend worden. Maar volgens insiders is de kans groot dat dit plan binnen enkele maanden weer een ommekeer maakt.