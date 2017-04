Preud'homme komt met goed (en heel onverwacht) nieuws

Preud'homme gaf zijn selectie vrij voor de match tegen Charleroi en daar zitten zowel Wesley als Limbombe in. De Braziliaan moest zondag van het veld in de match tegen AA Gent omdat hij een diepe wonde in zijn been had opgelopen. Maar die wonde genas goed en hij kan zo goed als zeker spelen.

Geen overbodige luxe, want Vossen is zeker nog out. En de selectie van Limbombe mag gerust een verrassing genoemd worden. Na maanden gesukkel met een pubalgie is hij blijkbaar helemaal terug. En ook dat is goed nieuws, want Izquierdo en Refaelov zijn nog geblesseerd.