"Gelieve het stadion te ontruimen. De wedstrijd gaat wel gewoon door" (mÃ©t beelden)

“Gelieve het stadion te ontruimen. De wedstrijd gaat wel gewoon door," riep de stadionomroeper af in de 77ste minuut. Dat had hij wel even verkeerd begrepen, want eigenlijk moesten enkel de supporters in vak P het stadion verlaten. De politie wou daar een onderzoek doen naar drugs, intimidatie en geweld. Het had uiteindelijk een averechts effect, want buiten het stadion braken er zelfs even rellen uit.

“De politie is in supportersvak P in het stadion de Grolsch Veste van Twente bezig met een onderzoek in verband met mogelijke drugshandel. Daardoor is het bewuste vak nu gesloten. Bezoekers worden verzocht de andere uitgang te gebruiken. De wedstrijd gaat gewoon door”, meldde de politie van Twente via Twitter.

“We begrijpen dat het tijdstip van de actie veel vragen oproept, maar het momentum was cruciaal. Uit onderzoek bleek dat de kans om drugs aan te treffen het grootst was tijdens een wedstrijd," klonk het bij de politie.