Zowaar vier eersteklassers willen goudhaantje uit 1B binnenhalen

Voor Nicolas Rajsel, die op de openingsspeeldag indruk maakte tegen KV Mechelen, is er bijvoorbeeld heel wat interesse. De vlotscorende spits van Union wil zelf ook hogerop en gaat die kans wel krijgen, want er is geen gebrek aan belangstelling uit 1A.

Zowel KV Oostende, Sporting Charleroi, KV Mechelen en STVV willen de Fransman wel binnenhalen, aldus Het Nieuwsblad. De transfersom van 300.000 euro mag alvast geen te groot obstakel vormen.