Goed nieuws bij AA Gent: sterkhouder is op de weg terug

Neto werd vorige maand geopereerd aan zijn meniscus, die gekuist moest worden. Maar intussen is hij al een eind ver in zijn revalidatie en gisteren postte hij ook een foto op Instagram waarop te zien is dat hij de veldtraining hervat heeft, individueel wel nog.

Hein Vanhaezebrouck hoopt hem nog voor het einde van de play-offs te recupereren, maar met Anderson Esiti hebben de Buffalo's wel een waardige vervanger in huis.