Everton deed een geweldige deal volgens Martinez: "We braken alle gevestigde regels om hem naar de club te halen"

"In mijn ogen was hij zelfs meer waard. We wisten dat hij de speler zou worden die hij nu is. We braken alle gevestigde regels om hem naar de club te halen," geeft bondscoach en voormalig Everton-coach Martinez toe. Indien hij deze zomer vertrekt naar een grotere club zal de club ook nog serieuze winst maken op hun sterspeler.

"Zijn waarde is intussen verdubbeld of zelfs verdriedubbeld," zei Martinez. Transfermarkt schat de Rode Duivel op 50 miljoen euro marktwaarde, maar de transferprijs zal hoogstwaarschijnlijk wel degelijk een pak hoger liggen.

Should I stay or should I go?

"Het is moeilijk te zeggen of Everton hem zal kunnen houden. Maar het is belangrijk dat ze hem laten gaan volgens hun eigen voorwaarden," zei Martinez nog. Lukaku is van echte gouwaarde voor Everton: dit seizoen maakte hij al 22 goals in 31 wedstrijden, in zijn hele loopbaan bij Everton zit hij aan 83 doelpunten in 158 wedstrijden.