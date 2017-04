Als we het zo horen is Kompany er de volgende keer wel bij: "Zijn hoofd heeft gewonnen van zijn lichaam"

En Martinez was onder de indruk van zijn spel tegen Chelsea. "Ik vond het vooral opvallend hoe simpel hij het deed lijken", noteerde HLN. "De timing van zijn tackles was er één van een speler die nooit out is geweest. Natuurlijk verwacht je dat hij mentaal zijn invloed op het elftal zou uitoefenen. Hij is een leider, een babbelaar. Maar zijn timing en zijn positiespel in beide boxen sprongen er voor mij echt uit. Indrukwekkend."

Martinez gebruikt als verklaring graag de ervaring van de schipper van de Citizens. "Hij heeft misschien al lang niet meer op een constant, hoog niveau gespeeld, maar als er iemand met zulke omstandigheden om kan, dan wel Kompany. Voor de match zag je dat hij ongelooflijk blij was, maar tegelijk relaxed."

"Het was niet zijn eerste topmatch en zijn grootste gevecht was dat tegen zijn eigen lichaam, dat de afgelopen twee jaar niet meer meewilde. Met zijn lijf kan hij alles. Dat heb je wel gezien. Het grootste probleem van Man City dit seizoen was hun verdedigend werk rond de zestien. Vincent is daar de perfecte man voor. Hij toonde wat zijn team de voorbije maanden heeft gemist. Deze 90 minuten zijn voor hem kolossaal. Zijn hoofd heeft zijn lichaam overruled.”