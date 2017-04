Proto kijkt naar ex-club Anderlecht en ziet: "Toen ik zei wat Weiler heeft aangepakt, werd ik voor gek versleten"

Er zal meer druk op Boeck komen te liggen - Silvio Proto Deel deze quote:

Zijn opvolger in doel krijgt ook een pluim. "Je kunt ook alleen maar respect hebben voor wat Frank Boeckx heeft gerealiseerd. Toen hij bij Anderlecht arriveerde, was hij al blij als derde doelman terecht te komen in een club met een goede structuur om zijn conditie weer op peil te brengen."

"Dat hij nu eerste doelman is, is een sprookje. Hij is pas dertig, zijn carrière is helemaal gelanceerd. Maar tot dusver heeft hij zich met relatief weinig druk ­kunnen opwerken bij Anderlecht, in de toekomst zal er ook meer druk op hem komen te liggen.”