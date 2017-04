Wim De Decker spreekt over ambities voor volgend seizoen en de inkomende transfers

En de eerste gedachte gaat direct naar niet opnieuw degraderen. "Tijdens ons eerste jaar willen we vooral een rustig seizoen draaien, zonder in de problemen te komen. We proberen daarom nu al de kopjes op scherp te zetten naar de zomer toe. We komen komen er straks als nieuwkomer bij in 1A en dat wordt geen gemakkelijke opgave. We moeten klaar zijn, maar we willen ook nog niets forceren."

En De Decker verwacht versterkingen. "Er komen straks zeker nog jongens bij, dat kan niet anders. Op welke positie we versterking zoeken? De makelaar (lacht). Neen, alle gekheid op een stokje: dat gaan we intern evalueren. We weten wat we nodig hebben en waar we op zoek zijn. Het belangrijkste is om gericht aan te kopen"