Win: 'Pep Guardiola: De metamorfose van een voetbaltrainer'

'De evolutie van een voetbaltrainer' neemt de lezer mee op eenreis door drie seizoenen vol actie waarin Bayern binnenlandse records wegvaagde en toch moeite had om eenzelfde dominantie in Europa te laten zien. En van dit boek over Pep Guardiola kan u een van de vijf exemplaren winnen!

Perarnau onthult hoe Guardiola als manager bij Bayern bleef groeien ondanks de mislukt poging om de UEFA Champions League, de ultieme prijs binnen het Europese voetbal, binnen te halen. Ook onderzoekt hij Guardiola's beslissing om Duitsland te verlaten voor een uitdaging bij Manchester City en hoe zijn managementstijl in de Premier League zich verder zal ontwikkelen. Het boek ligt sinds 25 maart in de rekken, maar als u weet te antwoorden op onze prijsvraag? Dan kan u een van de vijf exemplaren winnen die wij weggeven!

Van welke Engelse club is Pep Guardiola momenteel trainer?



De deelnemers moeten woonachtig zijn in België.