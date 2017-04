Stuivenberg is eigenlijk verbaasd over zijn eigen ploeg: "Bijzonder dat we dat nog hebben"

Te vergelijken met Zulte WaregemDeel deze quote:

Roeselare ziet hij ook niet als een tussendoortje. "Roeselare uit zie ik als een moeilijke opdracht, en dat is helemaal geen trainerspraat. Het is gewoon een hele volwassen ploeg met heel wat ervaren spelers. In zekere zin misschien wel te vergelijken met Zulte-Waregem. Jongens met eersteklasse-ervaring en dat zie je terug in hun spel."

"Hun manier van spelen is positief, daar ben ik wel over te spreken. Maar ze zijn ook gevaarlijk met hun snelle omschakeling. Voor ons is het kwestie om niet tegen de lamp te lopen. Geconcentreerd beginnen is de boodschap. En proberen snel te scoren natuurlijk."