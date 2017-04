Bij Anderlecht hebben ze een strijdplan: "Gent mag 90 minuten de bal hebben"

De belangen zijn te groot om zich druk te maken over academisch voetbal, meent Frank Boeckx. "De manier waarop is niet zo belangrijk. Natuurlijk winnen we liever met mooi voetbal en hebben wij liever doorlopend de bal. Maar als Gent 90 minuten de bal heeft en wij toch winnen op het einde, gaan we zeker niet klagen. Als we maar winnen."

Een fysieke strijd zoals in de topper van de vorige speeldag gelooft hij niet. "Elke match is anders. Gent-Club was een derby, Anderlecht-Gent is dat niet. Alles wordt bepaald door de ref. We zullen zien in het begin van de match hoeveel hij toelaat. Maar wij hebben geen schrik voor een fysieke slag."